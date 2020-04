Ligue 1 : Reprise, le syndicat des entraîneurs pose 2 conditions

La Ligue 1, suspendue jusqu’à une date indéterminée à cause de la pandémie de coronavirus, pourrait-elle reprendre ou non ? Raymond Domenech estime que deux conditions doivent être remplies pour une reprise du championnat.

La Ligue 1 doit attendre le calendrier de l’UEFA et de la FIFA

La Ligue 1 interrompue, une crise économique menace de ruiner plusieurs clubs. La reprise du championnat est donc souhaitée par la plupart des acteurs du football français, mais à quelle condition ? Raymond Domenech, président de l'Unecatef, le syndicat des entraîneurs, a posé deux conditions pour une reprise du championnat. Selon l’ancien sélectionneur français, la Ligue 1 doit d’abord attendre que « des dispositions de l'UEFA et de la FIFA » dégagent « un calendrier précis ».

Obtenir l’accord des joueurs

Seconde condition, l’accord des joueurs. La pandémie de covid-19 fait toujours des ravages. Or, les joueurs sont les principaux acteurs du football. Selon Raymond Domenech, aucune reprise ne sera donc possible sans l’accord des joueurs. « Ce sont les joueurs qu'il va falloir peut-être plus convaincre parce que ce sont eux qui feront les efforts », a prévenu le finaliste du Mondial 2006 dans L’Equipe ce lundi avant de conclure : « Il y a un bon équilibre à trouver. On veut avancer tous ensemble. »