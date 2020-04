LOSC : Le retour de la légende Rio Mavuba dans l'organigramme ?

Parti du LOSC depuis 2017, Rio Mavuba a confié dans un live Instagram qu’il pourrait revenir, du côté du staff cette fois-ci. Les discussions sont déjà en cours.

Rio Mavuba, une légende du LOSC

Arrivé à Lille le 1er juillet 2008, Rio Mavuba en est reparti le 21 juillet 2017 comme une légende du club. Actuellement le deuxième joueur le plus capé de l’histoire du LOSC avec 370 matchs. Arrivé en provenance de Villarreal, initialement pour un prêt de 6 mois, Mavuba est finalement resté contre 7 millions d’euros. La suite appartient à l’histoire. Titre de champion de France, victoire en coupe de France, Ligue des Champions et même des sélections en équipe de France. Un passage au LOSC qui aura bien rempli la carrière de Rio Mavuba qui dit s’être « construit à Bordeaux » et « affirmé à Lille ».

« Il y a un contrat qui est présent »

Dans un live Instagram avec la journaliste Sandy Heribert, Rio Mavuba s’est exprimé au sujet de son après-carrière en expliquant qu’il est actuellement en train de passer les diplômes pour pouvoir être entraineur.

« Pour l’instant, c’est dans les papiers. On doit encore en reparler mais il y a un contrat qui est présent. On verra si nous allons réussir à trouver une issue ou un poste pour moi. »

Une annonce, signe d’une future apparition de Rio Mavuba dans le staff des Dogues, pour peut-être un jour, entrainer le club duquel il est devenu une légende…