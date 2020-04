Ligue 1 : Les joueurs disent non à une reprise de la saison

L’Union Nationale des Footballeurs Professionnels s’est exprimée sur une reprise de la Ligue 1 dans Le Monde. Les joueurs sont opposés à une reprise du championnat à cause du covid-19 et des risques élevés de blessures liés à un calendrier accéléré.

Ligue 1 : les joueurs pas chauds pour reprendre

Privés de billetterie et de droits TV, plusieurs clubs de Ligue 1 sont menacés par une faillite économique. Pour prévenir cette situation, la plupart des dirigeants sont chauds pour reprendre la saison.

Mais les joueurs, les acteurs principaux du football, ne sont pas d’accord. Selon l’UNFP, « l’urgence économique ne doit pas prendre le pas sur l’impératif de santé publique ». Les joueurs sont convaincus qu’une « reprise… serait précipitée et dangereuse ». Pour les joueurs, il faut plutôt penser à réunir « dès aujourd’hui les conditions d’une prochaine saison réussie et exemplaire » au lieu de vouloir absolument sauver la saison pour des raisons uniquement économiques.

Aussi, les joueurs pensent qu’une reprise précipitée de la Ligue 1 se ferait au risque de leur intégrité physique, car devoir jouer tous les trois jours présente des risques très élevés de blessures. « L’analyse médicale menée par l’UNFP et la FIFpro (Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels, ndlr) alerte sur les risques physiques élevés en cas de matchs organisés tous les trois jours après une si longue période d’arrêt, fatigue accentuée et augmentation par six de l’incidence des blessures musculaires dès la fin du deuxième match, baisse de la performance », prévient l’UNFP.