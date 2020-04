OL : Réduction des salaires, Juninho donne l'exemple !

Les joueurs de l’OL ont repoussé la proposition de réduction de salaire de Jean-Michel Aulas. Alors que les négociations se poursuivent, Juninho, le directeur sportif, a envoyé un signal fort à l’équipe.

OL : Juninho aurait accepté une baisse considérable de son salaire

La demande de l’OL pour baisser le salaire des joueurs a été refusée par ces derniers, d’après les informations de L’Équipe. Jean-Michel Aulas leur avait proposé de réduire leur salaire sur les mois d’avril, mai et juin, car à cause de la crise de coronavirus et la suspension des activités sportives, le club enregistre un déficit financier très important.

Les dirigeants de l'OL doivent du coup trouver des solutions afin de faire face aux dépenses du club dont la plus importante est la masse salariale. Concernant les modalités de réduction proposées, elles étaient de 25 %, 50 % et 75 % en fonction des revenus.

Contrairement aux joueurs, Juninho a donné l’exemple, en acceptant de baisser son revenu mensuel « de manière assez importante » d’après les indiscrétions du journal. Le directeur sportif de l'OL souhaite en effet qu'Anthony Lopes et ses coéquipiers fassent leur part de sacrifices, ce qui permettrait au club de payer les salariés mis au chômage partiel, pendant la durée de la crise de coronavirus.