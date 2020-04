OM : L’ex-directeur sportif du Milan AC en veut toujours à l'OM

L’OM avait éliminé le Milan AC en coupe d’Europe en 1991. Pour Silvano Ramaccioni, ancien directeur sportif des Milanais, l’Olympique de Marseille n’avait pas été honnête.

OM - Milan AC : l’éclairage volontairement interrompu ?

Les faits remontent à la coupe d’Europe des clubs champions 1991 (devenue la Ligue des Champions). Après un nul au match aller à San Siro, l’OM reçoit le Milan AC au Vélodrome. Les Marseillais mènent 1-0. Les Milanais poussent pour égaliser et sont dans un temps fort. C’est alors que l’éclairage se coupe au Vélodrome. Une longue interruption qui a fait cesser la pression mise par les Rossoneri jusqu’au coup de sifflet final. Des décennies plus tard, Silvano Ramaccioni continue à croire que cette interruption de l’éclairage du stade avait malhonnêtement été causée par l’OM.

« Nous avons eu la sensation très nette et très réelle qu’ils nous jouaient un tour. Si l’accident du système électrique était véritable, nous l’aurions su. Au contraire, nous pensons que c’est quelque chose qui a été fait habilement, à un moment du match où nous aurions pu marquer un but et obtenir les prolongations. Avec la rupture de cette période d’espérance, nous avons eu le sentiment qu’ils avaient été sournois. Cela a provoqué toute la suite », s’est plaint l’ancien directeur sportif du milanais sur MilanNews.it avant de conclure : « C’est la clé pour comprendre, et les erreurs qui ont ensuite été commises font partie de l’histoire. »