OL : Aulas signe un nouveau partenaire sportif pour 3 ans

Après les signatures de Yaya Soumaré et Kévin Ousmane la semaine dernière, l’OL a officialisé la signature avec un nouveau partenaire, sur une durée de trois ans, ce lundi 20 avril.

L'OL signe avec le C.O Vincennes jusqu'en 2023

L’OL a attiré un partenaire, le 30e de son vaste Réseau Sport mis en place depuis 2012. L’officialisation de la signature du nouveau partenariat a été faite sur olweb. L’Olympique Lyonnais a déclaré qu’il a signé un bail qui va jusqu’en 2023, avec le Club Olympique Vincennes. Il s’agit d’un club formateur fort de 1 200 licenciés, et présidé par Frédéric Chevit.

« Le Réseau Sport vise à soutenir le sport amateur en apportant une aide adaptée aux besoins des clubs, avec pour objectif de structurer l’organisation, de professionnaliser les dirigeants, de garantir des conditions optimisées d’accueil pour les jeunes licenciés et de mettre en place des actions sportives », a expliqué l’OL.

Notons que le club rhodanien a catégorisé ses 30 partenaires dans deux groupes : le Réseau Sport Excellence qui compte 10 clubs et le Réseau Sport composé désormais de 20 clubs, avec évidemment le C.O Vincennes.

Ce que l'OL gagne avec Vincennes

« L’Académie des Lyonnais s’appuie sur un réseau de clubs solides ou l’échange et la coopération permet : de former les éducateurs, bénévoles à la méthodologie OL, d’inscrire certains clubs dans ‘’le label RSE’’ développé par les Gones et de permettre d’intégrer les meilleurs joueurs et joueuses à l’Olympique Lyonnais », a fait savoir le club de Jean-Michel Aulas.