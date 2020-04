Bordeaux : Juventus, Paulo Sousa félicite Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a décidé de quitter le Real Madrid pour s’engager avec la Juventus Turin l’été 2018. Pour Paulo Sousa, entraîneur de Bordeaux, la star portugaise a fait le meilleur choix de sa carrière.

La Juventus et Ronaldo faits l’un pour l’autre, selon Paulo Sousa

Cristiano Ronaldo avait tout gagné avec le Real Madrid. Mais cela ne l’a pas empêché d’abandonner les Madrilènes pour signer avec la Juventus Turin. Un choix qui avait surpris plusieurs observateurs, mais pas Paulo Sousa. Le coach des Girondins de Bordeaux s’est plutôt félicité de la décision de son compatriote de rejoindre les Turinois.

Dans des propos rapportés par Girondins4Ever, le patron du banc bordelais a déclaré qu’à l’annonce de la signature du quintuple Ballon d’Or avec le club de Serie A, il a « immédiatement pensé : ils sont faits l’un pour l’autre ». Selon Paulo Sousa, la Juventus Turin et Cristiano Ronaldo ont « la même culture de travail, la même mentalité, la même organisation avec un seul objectif, gagner ». Aussi, le technicien portugais des Girondins de Bordeaux est convaincu que « Ronaldo a pris la meilleure décision de sa carrière, à ce moment de sa vie, avec un club qui excelle dans le monde et qu’il peut aider à gagner ». Paulo Sousa conclut à « un mariage parfait » entre l’ancien Mancunien et la Juventus Turin.