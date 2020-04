Montpellier Mercato : Geronimo Rulli évoque son futur à la Paillade

Prêté au Montpellier HSC jusqu'à la fin de la saison, Geronimo Rulli a levé un coin de voile sur son avenir au sein du club héraultais.

Montpellier va-t-il lever l’option d'achat de Geronimo Rulli ?

Le Montpellier HSC ne peut pas lever l’option d’achat qui accompagne le prêt de Geronimo Rulli, si le montant fixé par la Real Sociedad n’est pas revu à la baisse. « S’il veut rester, on ira ensuite vers le club espagnol négocier à la baisse l’option d’achat. Pour l’heure, je ne peux pas lever l’option à 11 M€ », avait clairement indiqué le président du MHSC, Laurent Nicollin, dans Midi Libre, en mars.

Le gardien de but apprécie pourtant son intégration facile à la Paillade et ne serait pas contre un transfert définitif. « Avant l’arrêt de la saison, je réalisais une très bonne année à Montpellier. Je n’y ai eu aucun problème d’adaptation, j’ai très bien réussi et je suis heureux. Je me sens plus en confiance et je suis plus mature sur le terrain », a souligné le portier de 28 ans à TNT Sports.

Geronimo Rulli dans l'incertitude sur son avenir !

Sur la question de son avenir, Geronimo Rulli est dans l’incertitude, à part le fait que son contrat avec la Real Sociedad va jusqu’en juin 2022. « J’attends avec impatience de voir ce que l’avenir me réserve », a-t-il déclaré. Le gardien de but argentin a disputé 28 matchs, dont 25 en Ligue 1 et 3 en coupe de France, avec le Montpellier HSC cette saison.