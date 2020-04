Angers : Limogeage de Pickeu, Favetto-Bon cache les vrais motifs

Olivier Pickeu a été limogé du SCO Angers le mois dernier. Fabrice Favetto-Bon, président délégué des Angevins, a évoqué le départ de l’ancien directeur sportif sans révéler les véritables raisons.

Favetto-Bon silencieux sur les vraies raisons du départ de Pickeu

Olivier Pickeu a officiellement été licencié pour « une série de griefs qui constituent des fautes graves, caractérisées et répétées qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts du club ». Les vraies raisons de ce licenciement n’auraient toutefois pas été révélées à la presse. Et il ne faudra pas compter sur Fabrice Favetto-Bon pour en savoir plus.

Dans le Courrier de l’Ouest ce lundi, le président délégué du SCO Angers a déclaré qu’il ne révélerait pas les véritables raisons à la presse aussi longtemps qu'Olivier Pickeu lui-même ne parlerait pas. Fabrice Favetto-Bon a tout de même avoué que la décision de licencier Olivier Pickeu « était brutale et effectivement, elle a créé une onde de choc en termes de perception à l’extérieur ».

Pour le président délégué, le départ de l’ancien directeur sportif n’est pas catastrophique pour le SCO Angers, car « tous les responsables au club et toutes les équipes sont mobilisés, depuis plusieurs semaines, dans un contexte de crise mondiale » pour relever les défis à venir.

Sébastien Larcier a été nommé ce lundi en remplacement d’Olivier Pickeu.