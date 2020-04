AJ Auxerre : Les salariés et le président s'inspirent des joueurs

Les joueurs de l’AJ Auxerre ont décidé de participer à la lutte contre la pandémie de coronavirus. Cette décision a plu aux salariés et au président du club de Ligue 2, qui ont alors décidé à leur tour de se joindre aux joueurs.

AJ Auxerre : 700 plats au personnel de l’hôpital d’Auxerre

Les joueurs, les salariés et le président de l’AJ Auxerre ont décidé d’offrir 700 plats au personnel soignant de l’hôpital d'Auxerre, à raison de 50 plats par jour pendant 2 semaines à partir de ce lundi 20 avril. Le défenseur Quentin Bernard a confié à L'Yonne Républicaine qu’il était à la base de cette initiative qui a recueilli l’adhésion de tous ses coéquipiers. Le défenseur auxerrois a précisé qu’au départ, l’idée était d’offrir 50 repas (1 plat et 1 dessert) par jour pendant 1 semaine. Mais le délai a été rallongé à 2 semaines quand les salariés et le président de l’AJ Auxerre ont décidé de s’associer aux joueurs.

Dans les colonnes du quotidien régional, le président auxerrois Francis Graille a exprimé sa fierté pour le geste de ses joueurs et de ses salariés. Il y voit la preuve de « leur envie d’aider ». Aussi, le dirigeant du club de Ligue 2 a trouvé important d’avoir de la gratitude pour le personnel soignant en ces temps de pandémie de coronavirus.

Festin, partenaire de l’AJ Auxerre, a été choisi pour la préparation et la livraison des repas.