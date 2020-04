Ex- FC Nantes : Gros clin d'oeil de Jordan Veretout aux Canaris

Formé au FC Nantes et passé par l’ASSE une saison, Jordan Veretout a donné de ses nouvelles aux Canaris, de son lieu de confinement à Rome en Italie.

FC Nantes : Jordan Veretout donne de ses nouvelles

Jordan Veretout et sa famille vont bien selon lui, via un message posté sur son compte Twitter. L’ancien joueur du FC Nantes (2011-2014) a en effet rassuré ses proches et le public des Canaris sur sa vie en confinement.

« Salut la famille nantaise. Je viens prendre un peu de vos nouvelles et donner un peu des miennes. Nous sommes confinés depuis cinq semaines avec ma femme et mes deux filles. Tout le monde est en bonne santé, c’est le principal. On s’adapte », a appris le milieu de terrain formé au FC Nantes (2003-2011) et révélé par le club de la Cité des Ducs.

Après 11 ans passés sur les bords de l’Erdre, on comprend un peu mieux pourquoi le natif d’Ancenis reste très attaché au club nantais. Il ne rate d’ailleurs pas une seule occasion de le démontrer. « Je vous suis tous les week-ends, je suis votre premier supporter. Je suis très fier d’avoir débuté dans ce club mythique. Je ne vous lâche pas... », a exprimé Jordan Veretout.

Le joueur de l'AS Rome promet de revenir à la Beaujoire

Pour conclure, le joueur de l'AS Rome a promis de revenir voir l'équipe du FC Nantes dès que l’occasion se présentera. « Je me ferais un plaisir de revenir à la Beaujoire. Et surtout, restez chez vous et prenez soin de vous et de vos familles», a-t-il indiqué.