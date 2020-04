OM : Fair-play financier, mauvaise nouvelle pour Marseille

L’OM espérait avoir un peu de répit avec une suspension du fair-play financier en ces temps de crise sanitaire et économique. Aleksandr Ceferin a mis fin aux espoirs de l’Olympique de Marseille en annonçant que le fair-play financier n’était pas suspendu.

OM : pas de suspension du fair-play financier

L’OM ne doit pas dépasser un déficit budgétaire de 30 millions d’euros à la fin de cette saison, au risque de se faire sanctionner par l’UEFA. Mais il sera très difficile pour l’Olympique de Marseille de relever ce défi car la crise économique s’est aggravée avec l’interruption de la Ligue 1. D'ailleurs, les responsables olympiens s'étaient déjà fait taper sur les doigts pour ne pas avoir vendu de joueur pendant le mercato hivernal. Les dirigeants marseillais avaient alors espéré que le fair-play financier soit suspendu face à la pandémie de coronavirus et face à la crise financière qui sévit depuis dans la plupart des clubs.

Dans des propos rapportés par Corriere della Sera, Aleksandr Ceferin vient de déclarer que le fair-play financier n’est pas suspendu, malgré quelques ajustements. Pour le président de l’UEFA, le fair-play financier « a apporté beaucoup d’avantages » et doit être considéré comme « une aide » et non pas comme « un obstacle ».