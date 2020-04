OL Ligue 1 : Nouvelle proposition d'Aulas sur la fin de saison

Jean-Michel Aulas est revenu sur son idée de « saison blanche ». Il est désormais favorable à la reprise des compétitions avec un nouveau calendrier qui pourrait aller jusqu’en décembre 2020.

Aulas rejoint la proposition de Rivère et Al-Khelaïfi

Jean-Michel Aulas a rejoint la position des présidents de l'OGC Nice et du PSG sur la fin de la saison 2019-2020. Alors que les entrainements pourraient reprendre en mai dès la fin du confinement et les championnats à la mi-juin, le président de l’OL ne souhaite pas de précipitation.

En plus de jouer à huis clos, les équipes pourraient disputer deux à trois matchs par semaine, afin de boucler la saison au plus vite. Jean-Michel Aulas suggère plutôt d’aller à un rythme soutenable pour les joueurs, surtout après une longue période d’inactivité.

« J’ai des craintes qu’on ne puisse pas reprendre (en juin, NDLR). Et c’est pour ça qu’il faut peut-être étudier un autre scénario, dont ont parlé Jean-Pierre Rivère et Nasser Al-Khelaïfi, où on décalerait tout ça pour terminer la saison 2019-2020 à la fin de l’année civile. Ainsi, on reprendrait en début d’année 2021, pour la nouvelle saison », a-t-il confié à L’Équipe.

Aulas : « J’y suis favorable si l’UEFA l’envisage »

Le patron de l’OL souhaite que cette proposition soit entérinée par l’UEFA, afin d’éviter qu’elle fasse encore l’objet d’une grosse polémique, à l’image de son idée de ''saison blanche''. En tout cas, il se tient prêt à la soutenir. « J’y suis favorable si l’UEFA l’envisage », a-t-il déclaré.