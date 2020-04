OM : Baisse des salaires, Eyraud, Mandanda, Payet démentent !

Le quotidien l’Equipe en ligne disait qu’une ambiance délétère régnait à l’OM sur la question de la baisse des salaires. Cette source assurait que des cadres de l’Olympique de Marseille s’opposaient à la demande de leur président Jacques-Henri Eyraud de renoncer à leur salaire pour le reste de la saison. Les concernés démentent l’information.

OM : Eyraud, Mandanda, Payet et Thauvin main dans la main ?

Il n’aurait jamais été question à l’OM de «revoir le salaire des joueurs les mieux rémunérés sur la durée restante de leur contrat», selon un communiqué de l’Olympique de Marseille. La formation phocéenne assure que les négociations menées avec ses joueurs (Steve Mandanda, Dimitri Payet et Florian Thauvin) répondent à un besoin précis. Ce serait en prévision du « cas où la crise se poursuivrait et les droits audiovisuels de la saison 19-20 ne seraient pas versés en totalité au football français. »

Aucune baisse de salaire de joueurs sur la durée n’est donc en négociation à l’OM, selon ce même communiqué. Aucun avocat n’aurait non plus participé aux négociations, comme indiquées dans les médias. Au contraire, le communiqué du club fait savoir que les joueurs sont « sensibles à la situation de crise sanitaire actuelle et ses conséquences sur l’économie du football. »

Le feu annoncé par le média sportif ne couve donc pas dans la maison marseillaise. Toutes les parties négocieraient à la trouvaille d’une solution devant permettre de contrer les conséquences économiques de la crise de COVID-19.