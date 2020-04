ASSE Mercato : Hatem Ben Arfa bientôt à l’As Saint-Etienne ?

Ancien protégé de Claude Puel à l’OGC Nice, Hatem Ben Arfa va-t-il retrouver son ex-mentor à l’ASSE ? Le coach stéphanois penserait à ce cas de figure pour l’actuel joueur du Real Valladolid.

Ben Arfa vraiment vers l'ASSE cet été ?

Hatem Ben Arfa sortait d’une grosse difficulté à Hull City lorsqu’il a été attiré à l’OGC Nice par Claude Puel. Malgré la pesante réputation qui l’a précédé au club aiglon, l’actuel coach de l’ASSE avait pu tirer le meilleur de l’ancien international français. Leur collaboration s’était si bien déroulée que la carrière de l’ancien marseillais avait été complètement relancée. Son transfert par la suite vers le PSG l’atteste.

Aujourd’hui, Claude Puel est sur le banc de l’ASSE où tout est loin d’être rose. Avant l’arrêt de la compétition à cause de la pandémie de COVID19, le club du Forez occupait la 17e place de Ligue 1, à trois points du premier relégable. Plus rien ne va aussi chez Hatem Ben Arfa à Valladolid. Le milieu de terrain n’a disputé que 25 minutes de temps de jeu en 2 matchs avec le club espagnol avec qui il a signé en janvier passé.

Claude Puel et Hatem Ben Arfa pourraient retravailler ensemble sous les couleurs de l’ASSE cette fois. Récemment, le coach stéphanois a confié dans une interview combien il appréciait le joueur pour son professionnalisme. Contrairement à ce qui est dit sur le dynamiteur de défenses, l’entraîneur de l’As Saint-Étienne assure avoir vu en Ben Arfa un joueur posé et professionnel. Il n’en fallait pas plus pour que certains y voient un appel du pied du coach à son ancien joueur.

Selon une rumeur de Le10Sport, Claude Puel songe à recruter Ben Arfa pour la saison prochaine. Petit problème, selon cette même source, le profile du joueur de 33 ans ne ferait pas l’unanimité au club.