OM : Reprise du championnat, Alvaro Gonzalez lâche ses vérités

Alvaro Gonzalez, joueur de l’OM, s’est confié sur une reprise du championnat au micro de Téléfoot. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille a émis un avis très clair.

Alvaro Gonzalez veut finir la saison

Suspendu jusqu’à une date indéterminée à cause de la pandémie mondiale de coronavirus, le championnat pourra-t-il reprendre ou non ? Les avis sont partagés. Pour sa part, Alvaro Gonzalez souhaite que le championnat reprenne. Le défenseur espagnol de l’OM estime que « le meilleur pour tout le monde, ce serait de finir le championnat ».

Selon Alvaro Gonzalez, finir la saison serait la façon la plus objective de départager tous les clubs : ceux qui, comme l’Olympique de Marseille, visent « une place qualificative en Ligue des Champions » ou ceux « qui ne veulent pas descendre en Ligue 2 ». C’est pourquoi l’ancien taulier de Villarreal estime que « ce serait injuste d’arrêter le championnat ».

Le joueur de 30 ans conseille donc de tout faire pour finir « au mieux même si il faut finir la Ligue 1 un peu plus tard, et tenter de la terminer pour que chacun réalise ses objectifs, et jouer les 38 journées de championnat, ce qui serait le plus logique pour tout le monde ».

Arrivé l'été dernier, Alvaro Gonzalez évolue avec l'écurie phocéenne sous forme de prêt pour 1 saison en provenance de Villarreal. L'ex-joueur de l'Espagnol Barcelone a déjà exprimé son souhait de poursuivre l'aventure avec le club marseillais la saison prochaine.