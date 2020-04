Man United Mercato : Alassane Pléa comme priorité de l’été ?

Désireux de renforcer son attaque après le départ non comblé de Romelo Lukaku, Manchester United aurait coché sur sa liste le nom d’Alassane Pléa.

Alassane Pléa de nouveau courtisé ?

Déjà ciblé par le FC Barcelone au dernier mercato hivernal, un nouveau cador européen à décidé de faire d’Alassane Pléa sa priorité offensive. D'après les informations du média allemand Express, Manchester United, qui n’a pas réussi à combler le départ de Romelo Lukaku au mercato estival, recherche un renfort offensif et multiplie les pistes, en jetant cette fois-ci son dévolu sur le buteur français.

Alassane Pléa, déjà une valeur sûre ?

Alassane Pléa a déjà montré toutes ses qualités de buteur. Passé par les équipes de France U18, U19, U20 et espoirs, il a même connu sa première sélection chez les bleus de Didier Deschamps en 2018. Formé à Lyon, il n’a eu sa chance qu’à 12 reprises en 2 ans avant de partir du côté de Nice où il inscrira 44 buts en 135 matchs, avec une dernière saison à 16 buts. Le natif de Lille a même connu les joies des coupes d’Europe en jouant la Ligue Europa et même des barrages de Ligue des Champions.

Arrivé au Borussia Mönchengladbach en juillet 2018, l'attaquant de 27 ans a directement montré de quoi il était capable avec une saison à 15 buts et 4 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues. Auteur d’une nouvelle saison pleine en Allemagne, Alassane Pléa qui a inscrit 8 buts et délivré 8 passes décisives en 28 matchs, pourrait bientôt quitter l’Allemagne et offrir ses services en Angleterre.