Angers SCO Mercato : Favetto-Bon réagit à l’arrivée de Larcier

Angers SCO a nommé Sébastien Larcier au poste de directeur sportif. Fabrice Favetto-Bon, le nouveau président délégué a réagi à cette nomination.

Angers SCO : Favetto-Bon impatient de travailler avec Larcier

Angers SCO a informé de la nomination de Sébastien Larcier. Ce dernier vient ainsi de prendre la place d’Olivier Pickeu, limogé en mars. Il prendra ses fonctions dès le 15 mai 2020, selon la précision du Sporting Club de l’Ouest.

« Placé sous la responsabilité du président délégué et membre du comité de direction, le nouveau directeur sportif aura pour mission de définir et mettre en œuvre la politique sportive globale du club et sa stratégie de recrutement », ont indiqué les Angevins.

Fabrice Favetto-Bon se réjouit de la nomination de l’ancien directeur du recrutement du Dijon FCO. « J’ai hâte de démarrer la collaboration avec Sébastien Larcier. Son parcours professionnel est exemplaire dans un club qui ressemble beaucoup à celui d’Angers SCO. Avec de belles réussites à son actif sur le plan du recrutement, Sébastien dispose de solides capacités managériales et de grandes qualités humaines », a déclaré le bras droit du président Saïd Chabane, avant de justifier le choix Sébastien Larcier.

Le président délégué du SCO justifie ce choix. « Sa capacité à fédérer et à mobiliser autour de lui, ses valeurs de loyauté et d’intégrité ont été déterminantes dans le choix final », a expliqué le président délégué d'Angers SCO.