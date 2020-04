RC Lens : Finances, le plan des Sang et Or pour se remettre à flot

Le RC Lens a élaboré un plan pour faire face à la crise économique causée par la pandémie de Covid-19. Mais également pour montrer sa gestion saine.

Le RC Lens va augmenter son capital de 30 M€ !

Le RC Lens a une stratégie pour éviter de sombrer financièrement en cette période de crise due aux conséquences du coronavirus. D’après les explications d’Arnaud Pouille dans L’Équipe, le patron des Lensois envisage d’augmenter le capital de son club de 30 M€ au cours des cinq prochaines années.

La raison pour laquelle l'actionnaire a souhaité augmenter le capital du Racing Club est qu' « il voulait envoyer un signe fort, anticiper les saisons à venir et s'engager dans la durée », a répondu le directeur général des Sang et Or dans le quotidien sportif.

Le Racing Club de Lens veut être éligible aux PGE

Cette décision de Joseph Oughourlian, actionnaire majoritaire du RC Lens, vise à rendre le club éligible aux Prêts Garantis par l'État (PGE) d’après Arnaud Pouille. En effet, plusieurs clubs, dont l’ASSE, ont décidé de recourir à l’aide de l’État afin de combler le déficit financier causé dans leurs budgets par les effets du coronavirus.

D'après le DG des Artésiens, le RCL ne postulera pas aux PGE « par opportunité ou aubaine », mais grâce à cette situation saine. « Le prêt va concerner des sommes comprises entre 4 à 5 M€ qu'il faudra donc rembourser. Nous n'abusons pas des aides publiques liées au Covid », a précisé le responsable du RC Lens.

Rappelons que le club de Ligue 2 était programmé pour passer devant la DNCG en mai, pour défendre sa gestion.