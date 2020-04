PSG : Négociations des droits TV, le message fort d’Al-Khelaïfi

Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG est au front pour défendre les droits des clubs professionnels face aux diffuseurs de la Ligue 1. Il recommande ainsi à ses confrères de se mettre ensemble afin d'être plus forts.

PSG : L'appel d'Al-Khelaïfi à ses homologues présidents

Patron du PSG et également de beIN Sports Media Group, Nasser Al-Khelaïfi a été désigné dans le comité pour mener les négociations avec les diffuseurs des championnats professionnels en France. Et le dirigeant parisien se montre très impliqué dans les discussions avec Canal+.

Il recommande d’ailleurs à ses homologues de faire l’union sacrée, afin de mieux défendre leurs intérêts. « Il faut que l'on soit tous unis et qu’on arrête avec les comportements égoïstes. On doit apprendre de cette crise tous ensemble pour en ressortir plus fort », a déclaré le président du PSG sur RMC.

À noter que la présence de Nasser Al-Khelaïfi au coeur des négociations avec les diffuseurs suscite des interrogations, car il dirige lui-même une chaîne de télé qui diffuse aussi la Ligue 1. Mais il n’y a pas de conflit d’intérêts selon le dirigeant.

Al-Khelaïfi défend les intérêts du football français et non du PSG

« Je n'ai pas choisi de participer à ces négociations. Si je n'avais pensé qu'à mon intérêt personnel, j'aurais refusé. J'ai toujours pensé que l'intérêt collectif, celui du football français, devait prévaloir sur les intérêts personnels et les batailles d'ego », a expliqué le boss du PSG.

« Nous connaissons tous parfaitement les enjeux. Au regard des incertitudes que fait planer la crise actuelle, il y va de la survie de certains clubs de L1 et L2. S'il y a un moment où il faut travailler tous ensemble, c'est bien maintenant », a argumenté Nasser Al-Khelaïfi.