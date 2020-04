ASSE Mercato : Réaction de Wesley Fofana après sa signature

L’ASSE a prolongé le contrat de Wesley Fofana de deux saisons supplémentaires. Il est désormais lié au club jusqu’en juin 2024.

ASSE : Fofana heureux de prolonger son aventure

Wesley Fofana s’est attaché à l'ASSE, son club formateur, pour longtemps. Révélé en Ligue 1 cette saison, il a attiré l’attention de clubs étrangers sur lui. Un intérêt qui a poussé Saint-Étienne à blinder le contrat de sa pépite.

Rappelons que le bail de l’arrière central allait initialement jusqu’en juin 2022, mais les dirigeants du club ligérien ont jugé nécessaire de lui offrir une prolongation de contrat de deux saisons. De quoi réjouire Wesley Fofana.

« Je suis très heureux de prolonger mon aventure avec mon club formateur. C’est un signe de confiance de la part de l’ASSE. J’ai vécu de magnifiques derniers mois et j’ai eu l’opportunité de découvrir le haut niveau avec le groupe professionnel. J’aspire désormais à continuer mon ascension et compte me consacrer à 100% à l’équipe », a-t-il déclaré après sa signature.

Claude Puel s’enflamme pour Wesley Fofana

Entraineur et manager général de l’ASSE, Claude Puel apprécie également la nouvelle signature du joueur de 19 ans. « Nous sommes très heureux d'inscrire Wesley Fofana dans le futur de l'AS Saint-Étienne. Il doit devenir une pièce maîtresse de l'équipe. Il a toutes les qualités techniques et physiques pour atteindre cet objectif. Il a un énorme potentiel avec l'état d'esprit d'un compétiteur, mais il faut qu'il progresse encore dans la régularité et la concentration », a confié le coach de l’ASSE.