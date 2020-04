ASSE : Gros témoigne du retraité Jérémy Clément sur Sainté

Jérémy Clément a été fortement marqué par son passage à l’ASSE entre 2011 et 2017. Officiellement retraité le 17 avril 2020, le milieu de terrain raconte ses souvenirs de Saint-Étienne.

ASSE : Jérémy Clément attiré par le prestige

Jérémy Clément avait rejoint l’ASSE en juillet 2011 en provenance du PSG où il y a joué quatre saisons de suite (2007-2011). Il avait été victime du changement opéré par les Qataris, nouveaux propriétaires du club de la capitale.

« Le Paris Saint-Germain initiait alors une nouvelle ère. L’ASSE représentait un super projet pour poursuivre ma carrière. Mon agent m’a rapidement dit que des contacts avaient été initiés, que Saint-Étienne s’intéressait à moi. Ça ne me laissait pas indifférent. On connait tous le passé de l’ASSE, on n’est jamais insensible à l’intérêt d’un club comme celui-ci. La ferveur du stade, l’engouement, la passion, tout ça m’intéressait », a raconté l’ex-milieu défensif, sur asse.fr.

Clément marqué par la Coupe de la Ligue

La suite est connue. Jérémy Clément a disputé près de 200 matchs sous le maillot de l’ASSE en six saisons consécutives. Il a également la Coupe de la Ligue 2013 dans son palmarès, même s'il n'a pas joué la finale.

« Ce fut une période très épanouissante pour moi et pour tous les acteurs du club. Si vous parlez avec n’importe quel joueur qui a vécu cette époque, il vous répondra qu'on a partagé des moments exceptionnels », a confié le néo-retraité, tout en se souvenant de la parade dans le bus avec le trophée de la Ligue.