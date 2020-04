ASSE, OL : Covid-19, Jérémie Janot chambre l’Olympique Lyonnais

Emblématique gardien de but de l’ASSE, Jérémie Janot ne rate pas une seule occasion de chambrer l’OL. Ce coup-ci, il attaque le rival de Saint-Étienne en se servant d’un geste barrière contre le Covid-19.

ASSE : Janot exige une distance de trois titres avec l'OL !

Portier de l’ASSE entre 1996 et 2012, Jérémie Janot est une icône du club ligérien. Il a vécu la rivalité avec l’OL lors des douze saisons passées avec Saint-Étienne dans l’élite. Désormais entraineur des gardiens à Valenciennes FC (Ligue 2), il reste un inconditionnel supporter des Verts.

Vu l’actualité fortement marquée par la pandémie de coronavirus, Jérémie Janot a recommandé, à sa manière, aux Stéphanois de respecter les mesures sanitaires contre le virus. « Restons prudents, respectons les consignes de distanciation… Pour votre santé, respectez une distance de sécurité », a-t-il balancé sur les réseaux sociaux.

Un message normal en cette période de confinement ! Mais l’image qui illustre le poste de l’ancien dernier rempart de l’ASSE est bien une moquerie envers l’OL. Jérémie Janot invite les fans de Saint-Étienne à rester à distance de ceux de l’Olympique Lyonnais, non pas à un mètre, mais plutôt à « 3 titres ».

En effet, les Verts ont trois titres de champion de France de plus que les Gones. Et le technicien de 42 ans ne souhaite pas un retour de l'ennemi. « ASSE, 10 x champion et OL, 7 x champion », a-t-il rappelé sur Twitter.