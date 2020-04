Bordeaux : Une décision radicale des dirigeants est tombée

Le gouvernement envisage de commencer le déconfinement à partir du 11 mai. Les Girondins de Bordeaux souhaiteraient reprendre l’entraînement dans la foulée, le 15 mai. Une décision importante aurait déjà été prise.

Bordeaux demande le retour de ses joueurs partis à l’étranger

Les Girondins de Bordeaux attendent une reprise du championnat avec détermination. Les Girondins semblent convaincus que si le déconfinement envisagé par le gouvernement a vraiment lieu le 11 mai prochain, le football aurait de grandes chances de reprendre. Mais il faudrait reprendre avec des joueurs physiquement au point.

Pour être prêts, les responsables des Girondins de Bordeaux auraient alors décidé de rappeler leurs joueurs partis à l’étranger, avant le début de la période de déconfinement, dans le but de reprendre les entraînements à partir du 15 mai.

« On fait revenir nos joueurs par anticipation. Si le déconfinement a bien lieu, au moins, on sera prêt », a confié une source proche du club au scapulaire au quotidien sportif L’Equipe. La décision prise par les dirigeants bordelais visent 3 joueurs, à savoir Samuel Kalu, Vukasin Jovanovic et Edson Mexer.

Les Girondins de Bordeaux occupaient la 12e place de Ligue 1 avant la suspension due à la pandémie mondiale de Covid-19.