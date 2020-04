Dijon FCO : Éric Carrière comme nouveau directeur sportif ?

Ancien joueur du Dijon FCO, Éric Carrière serait pressenti pour reprendre un poste de directeur sportif libre depuis 2015.

Un staff à reconstruire

«Normalement, nous devions jouer contre Angers ce soir. À défaut de les recevoir au stade Gaston-Gérard, j’officialise le départ de Sébastien Larcier pour le SCO». Avec l’annonce, ce 18 avril, du départ du directeur de la cellule de recrutement de Dijon pour le SCO d’Angers, le staff du DFCO est à reconstruire. En complément d'un remplaçant à Sébastien Larcier, le club bourguignon chercherait également à recruter un nouveau directeur sportif.

Après s’être entouré de Peguy Luyindula comme conseiller stratégique en juillet 2019, les dirigeants dijonnais seraient bien décidés à trouver un nouveau directeur sportif, un poste laissé vacant depuis le départ de Sébastien Pérez en 2015. Et l’actuel 16ème de Ligue 1 a déjà trouvé l’homme de la situation en la personne d’Éric Carrière. Passé par DFCO entre 2008 et 2010 en tant que joueur, il connait déjà le club, en est devenu membre du conseil de surveillance au printemps 2012 et possède un diplôme de manager général des clubs professionnels. L’ancien international tricolore pourrait donc mettre sa place de consultant sportif chez Canal+ de côté afin d’aider le club dans lequel il a terminé sa carrière.