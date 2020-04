Ligue 1 : Gros accrochage verbal entre Dugarry et Di Meco

Le gouvernement a décidé de venir en aide aux clubs de Ligue 1 en ces temps de crise sanitaire et économique. Cette aide est différemment appréciée par Christophe Dugarry et Eric Di Meco.

Ligue 1 : Dugarry et Di Meco s’opposent sur l’aide de l’Etat

Une crise économique sévit au sein de plusieurs clubs européens, dont ceux de Ligue 1, depuis la suspension des championnats. En France, pour aider les clubs, le gouvernement a décidé de suspendre les charges patronales pour les salaires du mois d’avril. Ainsi, les 70 % du salaire touché par les joueurs mis en chômage partiel seront exonérés de charges. Cette exonération de charges fiscales accordée aux clubs de Ligue 1 a fait l’objet d’un gros clash entre Christophe Dugarry et Eric Di Meco sur les antennes de RMC Sport.

Christophe Dugarry : « Tu assumeras tes propos ! » Eric Di Meco : « Mais tu es qui toi pour me dire ça ?! » Christophe Dugarry : « Tu penses que le football est plus important que les artisans, tu devra l’assumer ! » Eric Di Meco : « Mais si tu pense que c’est ce que je dis c’est que tu es encore plus con que ce que je pensais. » Christophe Dugarry : « Et bien le con il t’emmerde, voila ! »