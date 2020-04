ASSE : Wesley Fofana, ses inspirations viennent de Sainté

Wesley Fofana a franchi un palier à l’ASSE en prolongeant son contrat jusqu’en 2024. Formé à Saint-Étienne, il déclare qu’il s’inspire des exemples du capitaine Loïc Perrin, Kurt Zouma ou encore Faouzi Ghoulam.

ASSE : Wesley Fofana sur les traces de Zouma et Ghoulam

Lancé en Ligue 1 cette saison, Wesley Fofana s’est imposé au sein de l’équipe de Claude Puel. Le défenseur central de 19 ans est d'ailleurs l'une des révélations des Verts, avec Zaydou Youssouf (20 ans). Il n’a pas encore bouclé sa première saison dans l’élite que le natif de Marseille est déjà courtisé par des clubs étrangers, dont le Milan AC, Everton et le RB Leipzig.

En attendant son éventuel futur transfert, Wesley Fofana a révélé qu’il a été influencé par certains devanciers sortis de l’académie de l’ASSE. « L’ASSE forme de très bons défenseurs. Je connais William Saliba depuis des années et sa progression est incroyable. Loïc Perrin, Kurt Zouma (Chelsea) ou bien encore Faouzi Ghoulam (Naples) sont également formés ici », a-t-il rappelé, après la révélation suivante :

« J’ai débuté comme attaquant, car je voulais marquer des buts. Dès les U10, mes éducateurs m’ont fait reculer et très rapidement placé en défense centrale. Et, depuis, je préfère ne pas prendre de but plutôt que d’en marquer ».