Newcastle United : Un mercato de folie pour un nouveau club?

Newcastle, qui devrait prochainement être acheté par de riches investisseurs saoudiens, compte bien frapper fort dès le prochain mercato estival.

Newcastle bientôt racheté par des investisseurs

Le club qui appartient à Mike Ashley devrait bientôt changer de propriétaire. Newcastle devrait être racheté par PCP Capital Partners accompagné par un fond d’investissement saoudien. Une opération qui devrait se finaliser aux alentours de 300 millions de livres. Une somme qui ne correspond pas à ce qu’espérait le milliardaire britannique mais qui va avec la crise du covid-19. Le rachat n'a toutefois pas encore été officialisé.

Un mercato qui devrait être prometteur

Après plusieurs mauvaises saisons, entre la 2ème division et le ventre mou de la 1ère, les magpies ont envie de frapper fort dès cet été et se seraient déjà renseignés sur la situation de plusieurs joueurs bien connu des grands clubs. Juan Cuadrado, Arturo Vidal, Emmanuel Dennis, Dries Mertens et même Gareth Bale sont annoncés comme étant des pistes pour la future équipe de Newcastle. ESPN informe qu’Edinson Cavani s’ajoute à la belle liste de leurs cibles du prochain mercato estival. Du côté de l’entraineur, Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino ont été approchés pour succéder à Steve Bruce. Un renouveau qui devrait s’illustrer assez vite pour faire de Newcastle une équipe de haut de tableau dans les années à venir.