OL : Anthony Lopes raconte ses 20 ans à l’Olympique Lyonnais

Anthony Lopes a intégré le centre de formation de l’OL en 2000. Après 20 années au club, il raconte ses bons souvenirs, mais également les sacrifices consentis pendant son long parcours à Lyon.

Anthony Lopes avait rêvé son parcours à l'OL

Anthony Lopes avait 9 ans lorsqu’il a rejoint l’académie de l’OL. Vingt ans après, il revient sur son riche parcours à l’Olympique Lyonnais. À la question : « Avais-tu imaginé faire un tel parcours », le gardien de but a répondu : « Je l’espérais. Je l’imaginais dans mes rêves ».

La plus grande fierté de l’international portugais est « d’avoir enchaîné autant de matchs » à l’Olympique Lyonnais depuis la saison 2013-2014. « Faire partie de cette liste des 10 joueurs qui ont le plus joué avec Lyon me rend très heureux. Je suis un cadre du groupe. Quand il y a des moments compliqués, c'est à moi de remettre le navire à flot et de repartir tous ensemble. C’est cette responsabilité-là que j’aime bien... », a noté Anthony Lopes.

Ce dernier assure qu’il a fait des sacrifices pour arriver au niveau où il est. « Le plus difficile, ce sont les sacrifices au quotidien avant tout. Ne pas être souvent avec sa famille est difficile. C’est cela le plus compliqué durant ma carrière », a répondu le portier de 29 ans.

En conclusion, Anthony Lopes a affirmé qu’il « porte fièrement les couleurs qu’il aime et qu’il est « totalement satisfait de ce qu'il a pu faire à l’OL.