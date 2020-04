Montpellier Mercato : Le MHSC à la lutte pour un Marocain

Selon des révélations de Foot Mercato, le Montpellier Hérault lorgne une pépite marocaine. Le MHSC serait intéressé par un joueur du Zamalek en Egypte.

Le Marocain Achraf Bencharki dans le viseur du MHSC

En quête de renfort, le Montpellier Hérault ciblerait un international marocain. Selon Foot Mercato, le MHSC suivrait Achraf Bencharki (8 sélections/1 but). Âgé de 25 ans, il évolue actuellement au Zamalek du Caire en Egypte.

Achraf Bencharki réalise une saison de haute facture avec son club. Il compte 13 buts et 8 passes décisives en 27 matches cette saison. Des performances qui ne laisseraient donc pas le MHSC indifférent. Mais le club de Laurent Nicollin n’est pas le seul intéressé par le polyvalent ailier marocain.

Grosse concurrence pour Bencharki

Foot Mercato révèle que d’autres formations de l’élite suivraient également Achraf Bencharki. L’OGC Nice, Strasbourg et d’autres clubs dont les noms n’ont pas filtré s’intéressent également à lui. D’autres écuries européennes comme Trabzonspor, le Standard de Liège et l’Olympiakos se seraient également renseignés sur Bencharki.

Achraf Bencharki a déjà vécu une expérience (non concluante) en Europe. Il avait été prêté en 2018 au RC Lens. Le natif de Fès n’avait inscrit que trois buts et délivré une passe décisive en 24 apparitions avec les Sang et Or. A l’issue de son prêt, il avait été vendu par Al Hilal au Zamalek où il retrouve des sensations. Il est lié au club cairote jusqu’en 2022.