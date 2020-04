Inter : Covid-19, révélations fracassantes de Romelu Lukaku

Selon Romelu Lukaku, les joueurs de l’Inter Milan auraient été atteints par le coronavirus en janvier. Au micro d’une chaîne belge, l’attaquant intériste fait d’étonnantes révélations à ce sujet.

Covid-19, Romelu Lukaku lâche une bombe

Les joueurs de l’Inter Milan ont-ils été atteints par le covid-19 ? C’est du moins ce que laisse entendre Romelu Lukaku. D’après le buteur belge des Nerazzurri, ses coéquipiers et lui-même souffraient de fièvre en janvier.

Romelu Lukaku révèle que « 23 des 25 joueurs » de l’Inter Milan présentaient des symptômes du covid-19 à la date du 26 janvier. L’un d’entre eux, Milan Skriniar, avait même dû quitter ses coéquipiers prématurément lors de la rencontre de Serie A opposant l’Inter à Cagliari (1-1).

« Nous avons eu une semaine de congé en décembre puis nous sommes revenus au travail et je jure que 23 joueurs sur 25 étaient malades (…) Tout le monde toussait et avait de la fièvre. Quand je m'échauffais, j'avais beaucoup plus chaud que d'habitude. Je n'avais pas souffert de fièvre depuis des années », a livré Romelu Lukaku sur Vier.

Toutefois, rien ne peut prouver qu’il s’agissait du coronavirus, car comme le révèle Romelu Lukaku, les joueurs n’ont pas passé les tests de dépistage. Les Nerazzurri avaient été invités à s’isoler après leur défaite contre la Juventus (2-0) le 8 mars. Le défenseur turinois Daniele Rugani avait été testé positif après cette rencontre. Ses coéquipiers Blaise Matuidi et Paulo Dybala avaient aussi été contaminés.