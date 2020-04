OM : Le président Eyraud annonce une nouvelle inquiétante

Deuxième de Ligue 1 au moment de la suspension du championnat, l’OM est-il assuré de jouer la Ligue des Champions en cas d’annulation de la saison ? Jacques-Henri Eyraud, président de l’Olympique de Marseille, n’est plus aussi rassurant qu’il l’avait été au début de la suspension.

Participation de l’OM en LdC, Eyraud ne rassure plus

Au début de la suspension du championnat, Jacques-Henri Eyraud avait promis à ses joueurs que l’OM jouerait la Ligue des Champions en cas d’annulation de la saison. Un peu plus d’un mois plus tard, le président de l’Olympique de Marseille ne rassure plus sur ce point.

Présent sur les antennes de RTL ce mercredi matin, le dirigeant marseillais a déclaré qu’il n’était plus en mesure de garantir une participation en Ligue des Champions en cas de saison blanche.« Suis-je assuré de jouer la Ligue des Champions si le championnat ne reprend pas ? Je ne suis assuré de rien », a avoué le président des Phocéens.

Pour Jacques-Henri Eyraud, pour être assuré de participer à la Ligue des Champions, l’idéal est donc de « gagner cette deuxième place sur le terrain ». Mais le dirigeant olympien n’a pas perdu espoir, il attend de voir « ce qui se passera si le championnat s’arrête », tout en évitant de « rentrer dans une polémique ».