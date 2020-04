ASSE : Denis Bouanga raconte sa vie en plein confinement

Le meilleur buteur de l’ASSE, Denis Bouanga a donné de ses nouvelles dans une vidéo pour Canal+ Afrique, dans des propos rapportés par Foot Mercato.

ASSE : Bouanga profite bien du confinement, en famille

Denis Bouanga attend patiemment la reprise de la saison, afin d’aider l’ASSE à sortir de la zone dangereuse de relégation. Saint-Étienne était 17e de Ligue 1 avant la suspension du championnat le 13 mars, à cause de l'épidémie de Covid-19. Confiné avec sa famille, le milieu offensif de 25 ans en profite pour prendre soin de sa famille.

« J’ai plusieurs choses aussi à faire chez moi : m'occuper de mon fils, de ma petite famille... C'est un mal pour un bien. Je joue souvent avec mon fils dans le jardin. Lui aussi à besoin de se défouler, ça fait du bien », a-t-il informé.

Denis Bouanga s'entretient physiquement en vue de la reprise

Denis Bouanga espère retrouver le terrain en vue de la fin de la saison. Et il se prépare chez lui, afin d’être prêt dès que la reprise sera possible. « En cette période compliquée, j'essaye de maintenir le cap tout simplement. On ne sait pas quand la saison va reprendre et il faut continuer à se maintenir en forme. J'ai plusieurs choses à faire dans un programme bien détaillé, grâce à mon préparateur physique », a-t-il déclaré.

Denis Bouanga a été auteur de 10 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, en 26 matchs disputés pour sa première saison à l'ASSE.