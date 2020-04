Séville FC mercato : Diego Carlos contredit les rumeurs

Diego Carlos serait sur les tablettes du FC Barcelone et de Liverpool. Malgré les convoitises, le défenseur reste concentré sur le FC Séville.

Diego Carlos sur les tablettes de grands clubs

Arrivé en Andalousie au dernier mercato estival en provenance de Nantes contre un chèque de 15 millions d’euros, Diego Carlos suscite beaucoup d’intérêt. Dans des propos rapportés à Onde Cero Sevilla, le défenseur central de 27 ans, sur les listes du FC Barcelone et de Liverpool, préfère clarifier sa situation : « Il y a beaucoup de rumeurs qui sortent, mais je ne sais pas. Je pense à terminer la saison du mieux que je peux et je laisse ça pour plus tard. (…) Je me concentre exclusivement sur le championnat et sur la meilleure fin possible avec Séville ».

La saison de la confirmation

Après un très bon exercice 2018/2019 avec le FC Nantes, Diego Carlos confirme. Auteur d’une grande saison avec le FC Séville, le brésilien a joué 25 matchs de championnat sur 27 possible et a également connu ses 4 premiers matchs en Ligue Europa. Il est le 3ème joueur le plus utilisé de l’effectif derrière Joan Jordán et le capitaine Jesús Navas. Les supporters de Séville n’ont donc rien à craindre, Diego Carlos devrait toujours assurer les arrières la saison prochaine.