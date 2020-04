Montpellier : Covid-19, Laurent Nicollin s'attend au pire

Les clubs enregistrent d’énormes pertes au moment où les compétitions sont suspendues. Laurent Nicollin compte se tourner vers l’Etat pour s’en sortir, mais ce coup de pouce sera insuffisant.

Que de sales nouvelles pour Laurent Nicollin

Comme ses rivaux de l’élite, le Montpellier Hérault sollicite l’aide de l’Etat pour surmonter la crise à laquelle les clubs font face. Interrogé par RMC Sport, Laurent Nicollin a confié qu’il attend l’accord de la Banque publique d’investissement pour obtenir un prêt. Sauf que comme le révèle le président montpelliérain, cet emprunt ne servira que pour deux mois.

« On a des fonds propres qui vont nous permettre de passer avril et mai. On va avoir l’accord de la BPI pour un prêt qui nous permettra de passer juin et juillet », a déclaré Laurent Nicollin. Le président du MHSC est conscient que cette période de disette est partie pour durer. Avec les sponsors également réticents, le dirigeant languedocien s’apprête à enregistrer d’énormes pertes financières.

Enormes pertes pour le MHSC

« On vient de calculer une perte de 30 ou 40% des sponsors. On sait que l’on va souffrir pendant six mois ou un an (…) On devait gagner de l’argent cette année, on va en perdre », a poursuivi Laurent Nicollin. Ce constat établi, on peut dire que le MHSC est parti pour n’enregistrer aucune signature au prochain mercato.

Un scénario auquel s’attendait déjà Laurent Nicollin. « Il n’y aura certainement pas de transferts, seulement des joueurs libres pour restreindre l’effectif », avait-il notamment indiqué à Eurosport.