PSG Mercato : Kylian Mbappé est promis au Real, il l'assure

L’avenir de Kylian Mbappé semble lié au Real Madrid. Pour Yvan Le Mée, agent de Ferland Mendy, l’attaquant du PSG finira par rejoindre la capitale espagnole.

Kylian Mbappé attendu au Real Madrid

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022, Kylian Mbappé ne devrait pas aller au terme de son bail. C’est ce que révèle l’agent Yvan Le Mée. Celui-ci représente l’ancien lyonnais Ferland Mendy. Pour lui, la crise sanitaire actuelle ne fait que retarder le transfert de Mbappé au Real.

« Mbappé, dans un contexte normal, sans cet horrible virus ou le problème économique qui s'en vient, on pourrait penser qu'il allait signer pour Madrid cet été », a déclaré Yvan Le Mée dans les colonnes de Marca. Pour l’agent de Ferland Mendy, le club madrilène ne pourra pas faire de folie lors du prochain marché des transferts.

Une folie à 300 M€ en 2021 pour Mbappé

Kylian Mbappé est actuellement le joueur le plus cher du monde, devant son coéquipier Neymar. « Il me semble impossible qu'un club dépense maintenant ce que Mbappé coûte. Parce que si Neymar vaut 222 millions, Kylian en vaut 300, car il est plus jeune et tout aussi bon », a-t-il souligné.

Yvan Le Mée croit savoir que Kylian Mbappé va débarquer au Real Madrid en 2021, « après l’Euro ». Pour lui, le natif de Bondy va vouloir jouer dans « le meilleur club du monde ». Avec un Karim Benzema qui prend de l’âge, l’agent de Ferland Mendy estime que l’ancien monégasque portera l’attaque merengue. Mais Leonardo ne l’entend pas de cette oreille et cherche d’ailleurs à prolonger l’attaquant de 21 ans.