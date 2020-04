Montpellier : Ferri fait un geste pour l’Ehpad de Saint-Rémy

Le grand-père de Jordan Ferri est décédé à l'Ehpad Marie-Gasquet de Saint-Rémy. Le joueur du Montpellier HSC n’a pas hésité à s’associer à sa famille pour faire un joli don à l’établissement.

Les Ferri donnent 10 000 euros à l’Ehpad de Saint-Rémy

Saint-Rémy-de-Provence est la commune où Jordan Ferri a grandi. Le joueur du Montpellier HSC est retourné au bercail pour le confinement, auprès des membres de sa famille. Le grand-père de Jordan Ferri aurait pu être présent pour ce retour de son petit fils, mais il est décédé il y a deux semaines. L’Ehpad Marie-Gasquet de Saint-Rémy où il a bénéficié de l’attention du personnel soignant a reçu les remerciements de la famille.

Le comportement exemplaire du personnel soignant n’a pas échappé au père du milieu de terrain montpelliérain. « Mon père a observé tout ce qui a pu être fait pour mon grand-père et pour les autres pensionnaires de cet Ehpad, en cette période tellement difficile », a déclaré le joueur de 28 ans dans La Provence.

Les Ferri ont donc fait un geste pour montrer leur reconnaissance envers l’Ehpad et son personnel soignant. « Alors, en discutant avec lui, ma mère et ma sœur, on a décidé d’aider cet établissement, mais aussi son personnel qui s’est montré extrêmement attentif et bienveillant durant l’hospitalisation de mon grand-père », a expliqué l'ex-Lyonnais.

Les Ferri ont offert 10 000 euros, dont une partie reviendra au personnel soignant et l’autre à l’achat de matériel de santé.