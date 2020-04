AS Monaco Mercato : Fabregas vers une destination exotique ?

Arrivé à l’AS Monaco en janvier 2019, Cesc Fabregas peine à répondre aux attentes placées en lui. Sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain espagnol a évoqué un départ vers une destination surprise.

Cesc Fabregas ouvert à une aventure en MLS

En Ligue 1 depuis un an, Cesc Fabregas ne ressemble plus qu’à un joueur lambda. A 32 ans, l’Espagnol n’affiche plus le même niveau de performances que lorsqu’il était à Arsenal, au Barça ou à Chelsea. Alors qu’il lui reste encore deux ans de contrat avec l’AS Monaco, le milieu de terrain a évoqué un départ.

Sur les réseaux sociaux, Cesc Fabregas a répondu en toute franchise à des questions liées à son avenir. Le milieu de terrain espagnol n’exclut pas de découvrir la Major League Soccer. « Le temps nous le dira, j'aime l'idée un jour dans quelques années peut-être », a déclaré le milieu de terrain de l’AS Monaco cité par le Daily Mail. Celui-ci est notamment courtisé par l’Inter Miami, la franchise de David Beckham.

Du lourd annoncé chez David Beckham

Le club de David Beckham dispute sa première saison dans l’élite du football nord-américain cette année. L’ancienne gloire du football anglais veut attirer de grands noms pour mener son projet. En dehors de Cesc Fabregas, les noms de David Silva, Edinson Cavani ou encore Luka Modric sont souvent associés à sa franchise.

En attendant des renforts de prestige, l’équipe de David Beckham piétine en MLS. Elle a perdu ses deux premiers matches de championnat. L’Inter Miami est actuellement avant-dernier de la Conférence Est.