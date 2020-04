Barça Mercato : Ivan Rakitic tient la réponse du FC Séville

En difficulté au FC Barcelone, Ivan Rakitic souhaite quitter le Barça à la fin de la saison. Le milieu croate est intéressé par un retour au FC Séville.

Stupeur, Ivan Rakitic refroidi par le FC Séville

Alors qu’il lui reste encore un an de contrat au Barça, Ivan Rakitic souhaite quitter le club l’été prochain. Le milieu croate envisage un retour au FC Séville, club qu'il avait quitté en 2014 pour rejoindre les Blaugranas.

Seulement, l’intérêt du FC Séville n’est pas réciproque. Monchi, le directeur sportif du club, a fermé la porte à un retour d’Ivan Rakitic. Le dirigeant sévillan a démenti toute discussion avec le Barça pour le retour de Rakitic. Pour lui, le mercato du club reste incertain à cause de la pandémie de coronavirus actuelle.

Aucune négociation pour Rakitic

« Il n'y a pas de négociation avec Barcelone pour Rakitic. J'ai lu le souhait d'Ivan de revenir à Séville un jour. Et je le remercie pour ses paroles et son intérêt pour le retour, mais en ce moment, parler du marché est risqué », a confié Monchi à El Desmarque. Avec cette sortie, on peut dire qu’Ivan Rakitic devra se trouver un autre point de chute.

Le vice-champion du monde croate est sur les tablettes d’autres clubs européens comme le PSG, Manchester United et l’Inter Milan. Il entre dans la dernière année de son contrat l’été prochain. En manque de liquidités, le Barça espère le vendre pour renflouer ses caisses.