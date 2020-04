ASSE, FC Nantes : Benavente lâche une anecdote sur Trauco

Le but de Miguel Trauco lors du match entre l'ASSE et le FC Nantes (3-2) est historique, selon le témoignage de son compatriote Cristian Benavente.

ASSE : Trauco a marqué un but mémorable à Nantes !

Le défenseur de l’ASSE, Miguel Trauco est coéquipier en sélection du Pérou avec Cristian Benavente du FC Nantes. Les deux internationaux ont eu l’opportunité de s’affronter en Ligue 1 cette saison. Lors de ces retrouvailles, le milieu offensif des Canaris a souligné un fait de jeu décisif, mais inédit du défenseur de Saint-Étienne.

« C’était le match où Miguel Trauco a le mieux joué. Il a marqué de la tête et je ne pouvais pas y croire », a confié Cristian Benavente, au site internet péruvien Depor. Le joueur du FC Nantes « se souvient avoir demandé à celui de l’ASSE : "quand as-tu marqué un but de la tête" ? » Et ce dernier lui a répondu : « jamais dans ma vie. J’ai fermé les yeux et j’ai mis la tête ».

Pour rappel, le but inscrit contre les Jaune et Vert est d’ailleurs le seul marqué par Miguel Trauco sous le maillot de l’ASSE, depuis son arrivée au club en août 2019, en 24 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Par ailleurs, le défenseur de 27 ans des Verts a délivré 2 passes décisives en championnat.

Quant à Cristian Benavente, il a pris part à 12 matchs (4 titularisations) en Ligue 1 avec le FC Nantes. Il n'a encore marqué aucun but.