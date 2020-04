Nîmes : Briançon réclame des garanties pour une reprise

Anthony Briançon n’est pas opposé à une reprise du championnat. Mais le milieu de terrain du Nîmes Olympique prévient qu’il ne rejouera pas aussi longtemps que la santé des joueurs sera menacée.

Briançon pas opposé à une reprise du championnat

Anthony Briançon a animé un live Instagram avec le journaliste de L’EquipeHugo Guillemet. Le joueur du Nîmes Olympique n’a pas échappé à une question sur le point clé de l’actualité du football, la reprise ou non du championnat ? En tant que professionnel, le Nîmois n’est a priori pas opposé à une reprise du championnat. « Reprendre le championnat et le football, oui, c'est notre métier et notre passion. Bien sûr qu'on a tous envie de reprendre », a-t-il expliqué.

Briançon se soucie de la santé des joueurs

Il a beau être un footballeur professionnel, Anthony Briançon n’est pas prêt à retourner sur les pelouses à n’importe quel prix. Il conseille de se pencher d'abord sur « les conditions dans lesquelles se ferait la reprise du championnat ». Le Crocodile est agacé de constater que les débats se préoccupent beaucoup « de l'économie des clubs, pas trop de la santé des joueurs ». Le joueur de 25 ans pense que le championnat ne devrait reprendre qu’ « avec des aspects sanitaires bien précis », car ce sont les joueurs qui prennent les risques sur le terrain.