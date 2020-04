Leipzig Mercato : Lutte Tottenham - Atletico pour Mukiele

Nordi Mukiele pourrait opposer deux grands entraîneurs José Mourinho et Diego Simeone au mercato de cet été. D’après une information de l’Équipe, Tottenham et l’Atletico Madrid seraient à la lutte pour l’arracher à Leipzig.

Nordi Mukiele vers Tottenham ou l'Atletico Madrid ?

Défenseur français de 22 ans, Nordi Mukiele pourrait découvrir le haut niveau européen grâce à deux formations présentement à ses trousses. Ce sont l’Atletico Madrid et Tottenham qui seraient candidats déclarés pour le recruter. La source indique que José Mourinho a déjà pris contact avec le natif de Montreuil passé par Laval et Montpellier avant de filer au club de l'est de l'Allemagne.

Malgré sa position reculée, Nordi Mukiele a inscrit 3 buts en 18 matchs de Bundesliga cette saison. Acheté 16 millions d’euros à Montpellier, il devrait être vendu bien plus par Leipzig. Le site Transfermark estime d’ailleurs son prix à une vingtaine de millions d’euros, un montant que les différents concurrents présentés ne devraient avoir aucun mal à sortir.