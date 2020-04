ASSE : Loïc Perrin impressionné par deux anciens coéquipiers

Loïc Perrin, le capitaine de l’ASSE a dévoilé le nom de deux anciens coéquipiers qui l’ont marqué dans sa longue carrière à Saint-Étienne.

Loïc Perrin marqué par Feindouno et Saint-Maximin

Loïc Perrin a été formé à l’ASSE (1997-2003). Depuis l’été 2003, il évolue chez les professionnels, soit 17 saisons consécutives, dont les 16 dernières en Ligue 1. Le défenseur central de 34 ans a disputé 469 matchs avec l’équipe de Saint-Étienne, sa ville natale.

Loïc Perrin s’est prêté au jeu des questions-réponses dans un Live Instagram. Et dans ses réponses, il a cité deux noms de joueurs qui lui ont fait une forte impression chez les Verts. Et sans tergiverser, le défenseur central de l’ASSE a désigné Pascal Feindouno comme le joueur le plus fort qu’il ait côtoyé au club. Pascal Feindouno est un ex-international guinéen (39 ans), milieu offensif, qui a joué à l’ASSE entre 2004 et 2009, soit 150 matchs disputés et 36 buts inscrits. Il est à la retraite depuis 2016.

Une des questions concernait le joueur le plus impressionnant en un contre un. Et l’arrière de 34 ans a désigné Allan Saint-Maximin (23 ans). Le milieu de terrain a été formé à Saint-Étienne (2011-2013) et a porté les couleurs stéphanoises entre 2013-2015. Il évolue maintenant à Newcastle en Premier League, après deux saisons à l’AS Monaco et deux autres à l’OGC Nice.