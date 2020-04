OL Mercato : Une troisième signature actée à Lyon (Off.)

Et de trois pour l’OL ! Après avoir obtenu les signatures de deux jeunes joueurs la semaine dernière, l’Olympique Lyonnais en a officialisé une nouvelle, ce jeudi.

OL : Contrat stagiaire pour Mathys Lefebvre

L’OL profite bien de la période de confinement et la suspension des compétitions pour consolider ses acquis. En témoignent les signatures de Yaya Soumaré (19 ans) et Kévin Ousmane (18 ans), la semaine dernière. Ce jeudi 23 avril, c’est au tour de Mathys Lefebvre de signer. Initialement détenteur d’un contrat aspirant, le jeune milieu de terrain de la génération 2002 est désormais titulaire d’un contrat stagiaire.

Il s’est lié à l’OL pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'au 30 juin 2022. Mathys Lefebvre (18 ans) se dit fier de poursuivre son apprentissage entre Rhône et Saône. « C’est une nouvelle étape de franchie et j’en suis fier », a-t-il confié, sur le site internet du club rhodanien.

Mathys Lefebvre déterminé à s'imposer à l'OL

« Tout est passé si vite. Trois ans de formation à l’OL, et maintenant le parcours continu. Je me sens prêt, j’ai beaucoup appris et compris. Je suis beaucoup plus fort mentalement et physiquement. Le travail qu’il reste à fournir est encore important, j’en suis conscient. Je suis déterminé », a déclaré le néo-stagiaire.