OM : Eyraud pris à partie après ses dernières déclarations

Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM, est récemment intervenu pour donner son avis sur la situation inédite que vit actuellement le football français. Didier Roustan estime que le dirigeant de l’Olympique de Marseille n’a pas parlé dans le sens de l’intérêt général du football français.

Eyraud accusé de défendre une position personnelle

Le football est au centre de nombreux commentaires depuis la crise sanitaire et la suspension des championnats. En sa qualité de président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud a récemment donné son point de vue et défendu les intérêts de la formation marseillaise. Cette sortie du dirigeant phocéen n’est pas du goût de Didier Roustan. Le journaliste de la chaîne L’Equipe accuse le président marseillais de défendre uniquement l’intérêt de son club et non celui du football français.

« Ce qui me gêne au niveau de la communication de Jacques-Henri Eyraud, c'est que le football français doit parler d'une seule voix. Et finalement il y a un président qui dit ça, un autre qui dit ça, un syndicat qui dit ci et un autre qui dit ça, donc ça ne fait pas très sérieux », a regretté le confrère, avant de souhaiter que les présidents des clubs de Ligue 1 « se mettent d'accord et parlent d'une seule voix ».