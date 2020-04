PSG : Reprise, Neymar commence à s'inquiéter pour son retour

Neymar se dit anxieux en raison de l’incertitude sur son retour au PSG et sur la reprise de la saison. Tout cela le stresse en plein confinement au Brésil.

Neymar troublé par l'incertitude sur la suite de la saison

Confiné dans son pays natal, Neymar s’ennuie et ne la cache pas. Il avoue qu'il a hâte de retrouver le terrain, la compétition, les supporters du PSG. Il l’a fait savoir dans un communiqué officiel. « Ne pas savoir quand revenir me donne de l'anxiété », a déclaré l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Neymar est en effet impatient de rejouer et de compétir. « J’ai envie de jouer, de concourir. L'environnement du club, mes coéquipiers du PSG me manquent. Le football me manque vraiment ! Je suis sûr que les fans veulent aussi que tout le monde revienne sur le terrain dès que possible », a indiqué le Brésilien.

Reprise : Neymar espère une décision pour bientôt

La LFP et les clubs se concertent, afin de trouver des dates pour la reprise. Ils souhaitent que le déconfinement annoncé pour démarrer le 11 mai soit effectif, afin de pouvoir établir un calendrier plus précis. En tout cas, Neymar « espère que la décision sera connue bientôt ».

Rappelons que la Star du PSG a quitté Paris pour le Brésil, suite à la propagation de la pandémie de Covid-19. Dans son domaine privé à Mangaratiba près de Rio de Janeiro, le N°10 de Paris s’entretient physiquement avec son préparateur physique Ricardo Rosa et son ami Lucas Lima (joueur de Palmeiras), en attendant la reprise de la Ligue 1 et la Ligue des Champions.