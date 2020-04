Ligue 1 : La Ministre des Sports fait une sortie inquiétante

La Ministre des Sports a commenté l’actualité de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sur les antennes de RMC Sport. Roxana Maracineanu a notamment évoqué un possible huis clos longue durée, les différentes dates envisagées pour une reprise des championnats et une éventuelle saison blanche.

Ligue 1, Ligue 2 : la Ministre des Sports ne rassure pas

La Ministre des Sports n’a pas manqué d’être interrogée sur la situation inédite que vivent actuellement la Ligue 1 et la Ligue 2. Roxana Maracineanu s’est d’abord penchée sur un huis-clos en cas de reprise de ces championnats. Elle prévient que « le huis-clos va durer a minima jusqu’en septembre voire jusqu’à nouvel ordre, jusqu’à ce qu’on trouve un vaccin ».

Concernant une reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2, la LFP envisage une reprise en juin. Roxana Maracineanu pense qu’ « une reprise au mois de juin, c’est le scénario optimum mais il y en a d’autres. Celui d’une reprise peut-être en septembre des championnats ». Aussi, l’ancienne nageuse n’exclut pas « une saison blanche cette année pour pouvoir reprendre au mieux la saison prochaine ».

Le moins que l'on puisse dire, c’est que c’est encore l’incertitude totale à tous les niveaux pour ces deux championnats.