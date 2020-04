FC Nantes Mercato : 2 jolis coups annoncés chez les Canaris

C’est l’agitation dans tous les sens du côté du FC Nantes. Après avoir annoncé à certains joueurs qu’ils n’étaient plus désirés, les dirigeants nantais auraient bouclé le contrat d'un gardien et seraient proches de signer un buteur.

FC Nantes : plusieurs départs annoncés

Ce jeudi, la Ligue de Football professionnel devrait confirmer aux clubs professionnels qu’ils ont jusqu’au 30 avril prochain pour se séparer des jeunes qu’ils ne souhaitent pas garder dans leur centre de formation. Selon Ouest-France, le FC Nantes s’apprête donc à libérer 9 joueurs de sa réserve, à savoir Etoo-Eyenga, Coulibaly, Robin, Abdallah, Mané, Lusinga, Bouriaud, Doucouré et Lafosse.

un gardien bouclé et un attaquant bientôt signé

En revanche, les recruteurs nantais auraient levé l’option d’achat de Charly Jan, le gardien restera avec l’écurie nantaise pendant les 2 prochaines saisons. Le second coup, pas encore bouclé par le FC Nantes, mais sur le point de l’être, serait Babacar Leye, attaquant de Châteaubriant (National 3). Toujours selon le quotidien régional, les recruteurs canaris auraient proposé un contrat professionnel d’un an plus une année supplémentaire au joueur castelbriantais, auteur de 11 buts en 17 matches de National 3 cette saison. Une performance qui aurait également placé Babacar Leye dans le viseur du Stade Brestois et du Stade de Reims, visiblement devancés par les troupes de Waldemar Kita.