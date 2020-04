ASSE, OL : Coupes d'Europe, les nouvelles ne sont pas bonnes

L’ASSE et l’OL ne seront pas favorisés pour les coupes d’Europe, si l’on s’en tient aux dernières informations de L’Équipe sur l’attribution des tickets par l’UEFA.

Le quotidien italien La Repubblica avait évoqué la possibilité de voir l’ASSE et l’OL disputer la Ligue Europa et la Ligue des Champions, si le championnat de France n’allait pas à son terme. La source soulignait que grâce à son indice UEFA, l’Olympique Lyonnais se qualifierait aux dépens de l’Olympique de Marseille, actuel 2e de la Ligue 1.

Forte de son coefficient UEFA, l’ASSE également participerait à la Ligue Europa, lors de l’exercice 2020-2021. Ce jeudi, le journal sportif francilien informe d’un scénario contraire. D’abord, l’instance suprême du football européen n’envisage pas de « saison blanche », surtout après avoir reporté l’Euro 2020 en 2021, pour donner la priorité aux championnats nationaux. D’après le média sportif, l’UEFA prendrait les résultats présents en compte si la Ligue 1 ne reprend pas.

Les finales de coupes locales ne qualifieraient pas les rivaux

De plus, les clubs qualifiés pour les coupes locales ne seraient pas admis en Ligue Europa selon L'Équipe. Plus précisément, l’ASSE et l’OL, finalistes de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, ne seraient pas européens.

Pour revenir au classement actuel, Saint-Étienne est 17e et l’Olympique Lyonnais est 7e. Il est possible que le classement à l’issue de la 27e journée soit pris en compte, étant donné que la 28e n’a pas été jouée en intégralité.