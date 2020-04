OM Mercato : Thauvin, presque dans la poche pour la Roma !

Où pourrait atterrir Florian Thauvin en cas de départ de l’OM cet été ? Selon la presse italienne, l’AS Rome serait bien partie pour recevoir l’ailier droit de l’Olympique de Marseille.

Dossier Florian Thauvin : l’AS Rome a une arme fatale

Alors que plusieurs clubs rêveraient d’attirer Florian Thauvin cet été, son prix devrait considérablement baisser à cause de sa saison quasiment blanche. Pour l’AS Rome, ce serait l’occasion de relancer un dossier pisté depuis le départ de Mohamed Salah à Liverpool. Mais quelles chances les recruteurs romains auraient-ils de devancer leurs concurrents milanais et sévillans, également attirés par le profil de l’attaquant de l’OM en vue du mercato estival ?

Selon les informations de Calcio Mercato, le club de la Louve compte sur les bonnes relations entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille et le conseiller Franco Baldini. D’après le média transalpin, le conseiller spécial du propriétaire romain James Pallotta aurait négocié les signatures de Rudi Garcia et de Kevin Strootman avec l’OM. Grâce à ses excellentes relations avec les dirigeants marseillais, Franco Baldini pourrait donc oeuvrer pour une signature de Florian Thauvin avec les Romains cet été.